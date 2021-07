XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.158,00 EUR +2,35% (09.07.2021, 10:32)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.731,41 USD +0,94% (08.07.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Bei Amazon hätten die Bullen das Ruder übernommen. Das Papier des E-Commerce- und Cloud-Giganten habe am Donnerstag seine Rally fortgesetzt und sei ein Prozent auf 3.731,41 Dollar geklettert. AKTIONÄR-plus-Leser könnten sich freuen: Sie lägen mit dem Trading-Tipp vom Montag bereits 15 Prozent im Plus.Bei der Amazon.com-Aktie sei der Knoten geplatzt - endlich. Nach dem Break aus dem zähen Seitwärtstrend gebe der Titel Gas und markiere nun Rekordhochs am laufenden Band. Gehe es in diesem Tempo weiter, stehe in der kommenden Woche nicht mehr die 3, sondern die 4 vorne.Bei einem Aktienkurs von 4.000 Dollar wäre Amazon nach Apple und Microsoft der dritte US-Konzern, der am Aktienmarkt mit mindestens zwei Billionen Dollar bewertet würde.Laut den Analysten sei die Luft bei Amazon noch längst nicht raus. Aktuell würden 54 von 55 Experten, die den Titel covern würden, die Aktie mit "kaufen" bewerten. Im Schnitt sähen sie ein Kursziel von 4.250 Dollar, was einem Potenzial von 15 Prozent entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:3.159,50 EUR +0,30% (09.07.2021, 10:46)