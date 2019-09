Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.639,4 EUR -0,02% (04.09.2019, 14:27)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.638,8 EUR +0,36% (04.09.2019, 14:41)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.789,84 USD (03.09.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (04.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.2.600 Dollar noch in diesem Jahr. Dieses Kursziel habe nun die kanadische Investmentbank RBC Capital Markets ausgerufen. Dies entspräche einem Plus von rund 50 Prozent bezogen auf den aktuellen Kurs. Die Analysten von RBC würden davon ausgehen, dass durch die Ausweitung der Same Day Lieferung die Prime-Abonnentenzahlen deutlich ansteigen würden. Dies würde zu einer signifikanten Umsatzsteigerung führen."Wir glauben Amazon wird einen enormen Umsatzanstieg erleben, wenn die Same Day Lieferung auch in anderen Ländern an den Start geht", so Analyst Mark Mahaney gegenüber CNBC. In ihren Berechnungsmodellen hätten die Analysten ihre Umsatzerwartung für das kommende Jahr auf 337 Milliarden Dollar noch oben hin angepasst. Zum Vergleich: 2018 habe der Konzern 232 Milliarden Dollar erwirtschaftet.Mit der Einführung von Amazon Prime im Jahr 2005 habe Firmenchef Jeff Bezos die Erwartungen der Kunden für immer verändert. Eine Lieferung am nächsten Tag gelte mittlerweile als Messlatte für viele Onlinehändler. In den USA würden Prime-Abonnenten 99 Dollar pro Jahr zahlen, in Deutschland seien es derzeit 69 Euro. 2014 starte dann das Same Day Delivery-Programm in den USA. Kunden bekämen hierbei die Bestellung noch am selben Tag zugestellt. In Deutschland sei das Angebot aktuell nur in größeren Metropolen wie München, Berlin und Stuttgart erhältlich.Die Aktie habe sich zuletzt in einer längeren Korrekturbewegung befunden. Nach unten sichere immer noch die 200-Tage-Linie ab. Die Aktie sei ein absoluter Dauerläufer, den jeder Langfrist-Investor in seinem Depot haben sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Amazon.