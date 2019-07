Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.744,80 EUR -0,03% (29.07.2019, 10:57)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.943,05 USD -1,56% (26.07.2019, 22:15)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (29.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Messlatte habe hoch gelegen und der US-Konzern habe sie gerissen. Der E-Commerce-Gigant habe mit seinen Q2-Zahlen die Erwartungen verfehlt, doch ein genauer Blick zeige: Die Schmerzen sollten nur vorübergehend sein. Hinter den höheren Kosten stecke mal wieder ein genialer Plan von Amazon.com-CEO Jeff Bezos.Der US-Konzern investiere mehr in seine Lieferzeiten, was auf die Margen drücke. Gleichzeitig steige aber der Umsatz, denn die Kunden würden Geschwindigkeit lieben. Bezos habe längst erkannt, was der Kunde wolle: Service, Service und noch mehr Service. Er wolle die Waren schnell finden, schnelle Lieferungen und er wolle keinen Aufwand bei den Retouren.Amazon.com mache das, was der US-Konzern seit über 20 Jahren tue: Amazon.com weite den Service für seine Kunden massiv und setze die Wettbewerber stark unter Druck. Die Kosten nehme Bezos gerne in Kauf, denn der CEO wisse, dass sich viele Konkurrenten die Ein-Tag-Lieferung nur schwer leisten könnten, wenn überhaupt. Amazon.com werde weiter massiv Kunden gewinnen -und durch mehr Automatisierung würden auch die Margen wieder steigen. Die Amazon.com-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.745,20 EUR -0,01% (29.07.2019, 10:43)