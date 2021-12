Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.131,50 EUR +1,26% (01.12.2021, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.138,50 EUR +0,46% (01.12.2021, 09:56)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.507,07 USD -1,53% (30.11.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (01.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unverändert zu kaufen.Amazon habe mit den Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2021 ein durchaus enttäuschendes Ergebnis präsentiert und insbesondere beim Gewinn deutlich unter den Markterwartungen gelegen. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal habe für keinen Freudentaumel unter den Investoren gesorgt, zumal er ebenfalls klar unter den Erwartungen ausgefallen sei. Zurückzuführen sei dies auf die höheren Investitionen und Aufwendungen - vor allem in Bezug auf den E-Commerce-Anteil.Abgesehen davon, dass der Versandriese kontinuierlich viel Geld in den Ausbau der Liefer- und Lagerinfrastruktur investiere, habe er aufgrund der hohen Nachfrage auch die Personaldecke im Jahresvergleich mit einem Plus von 30% weiter aufgestockt. Hinzu kämen auch die weltweiten Lieferkettenprobleme, die nicht nur im dritten Quartal, sondern vielmehr auch im Weihnachtsgeschäft des vierten Quartals eine deutliche Erschwernis mit sich bringen würden. Um den Kunden hier so wenig Einschränkungen wie möglich aufzuerlegen, lasse sich der Konzern dies einiges kosten und stelle dabei die kurzfristige Gewinnoptimierung offensichtlich klar hinter die Kundenzufriedenheit. Dies möge auf den ersten Blick etwas verschrecken, aber mittel- bis langfristig dürfte das die richtige Entscheidung sein, da einerseits zufriedene Kunden wieder kämen (Stichwort: Kundenbindung) und andererseits die Corona-bedingt deutlich erhöhten Kosten nicht von langlebiger Natur sein dürften.Das wahre Highlight des abgelaufenen Quartals sei aber die Cloudsparte gewesen. Nicht nur, dass die Wachstumsdynamik weiterhin sehr stark sei, so handle es sich bei diesem Segment auch um eine Cashcow mit einer satten operativen Marge von 30,3%. Unterteile man das Amazon-Geschäft in die drei Segmente Nordamerika, International und AWS auf, so sei der operative Gewinn der Handelsplattform (Nordamerika und International) leicht negativ gewesen, wodurch der gesamte operative Gewinn auf die AWS-Sparte entfallen sei. Das unterstreiche sehr klar die Wichtigkeit dieser Zukunftssparte. Interessant in diesem Zusammenhang sei auch, dass im dritten Quartal erstmalig der Umsatzanteil der Produktverkäufe unter jenen der Dienstleistungssparte (AWS, Werbung und Abo-Dienste) im Verhältnis 49,5% zu 50,5% gelegen habe.Unterm Strich lasse sich festhalten, dass Amazon kurzfristig höhere Kosten im Sinne der Kundezufriedenheit und somit Kundenbindung in Kauf nehme, zumal vor allem die Prime-Mitglieder aber auch die anderen Abo-Dienste aufgrund der fixen Zahlungsströme ein nicht unerhebliches Asset darstellen würden. Auch wenn das Q3-Ergebnis sowie der Ausblick auf das vierte Quartal keinen Grund zur Freude bereiten würden, würden vor allem in Anbetracht der ungebrochenen Dynamik des AWS-Segments sowie generell der immer größer und wichtiger werdenden Dienstleistungsparte die Zukunftsaussichten weiterhin klar positiv bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity