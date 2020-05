Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.410,39 USD -0,47% (27.05.2020, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.05.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Investmentstory vollkommen intakt! AktienanalyseDass die Corona-Krise für Millionen Menschen weltweit verheerende wirtschaftliche und soziale Folgen hat, ist unbestritten. Doch es gibt auch Gewinner, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zu Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Das Institute for Policy Studies (IPS), eine der fünf großen unabhängigen Denkfabriken der USA mit Sitz in Washington, habe jüngst eine Studie veröffentlicht, in der sie die Wohlstandsgewinne der Pandemie-Profiteure beleuchtet habe. Eines der zentralen Ergebnisse: Zeitgleich mit dem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit sei das Gesamtvermögen aller US-Milliardäre zwischen dem 18. März und dem 10. April um satte 282 Mrd. Dollar gewachsen. Bemerkenswert sei vor allem die Geschwindigkeit: Das Vermögen liege nach einer kurzen Delle wegen der Corona-Pandemie jetzt schon wieder höher als 2019. Die Studie nenne acht Milliardäre, die jeweils um mindestens eine Milliarde reicher geworden seien: Jeff Bezos (Amazon), MacKenzie Bezos (Amazon), Eric Yuan (Zoom), Steve Ballmer (Microsoft), John Albert Sobrato (Immobilien im Silicon Valley), Elon Musk (Tesla), Joshua Harris (Apollo Global Management) und Rocco Commisso (Mediacom).Einer der größten Profiteure ist zweifelsohne Amazon-Gründer und -CEO Jeff Bezos. Er sei zwischen dem 1. Januar und dem 15. April um rund 25 Mrd. Dollar reicher geworden - ein Betrag, der das Bruttoinlandsprodukt von Honduras im Jahr 2018 übersteige. Das sei "in der modernen Finanzgeschichte beispiellos", schreibe das IPS. Aber es sei wenig überraschend. Denn angesichts der drei Hauptgeschäftsfelder E-Commerce, Cloud-Services und Streaming sei kaum ein Unternehmen besser positioniert, um von der Pandemie und dem damit zusammenhängenden "Stay-at-HomeTrend" zu profitieren. Zwar habe der Konzern mit seinen Zahlen zum ersten Quartal nicht ganz die hohen Erwartungen erfüllen können. Während der Umsatz um 26 Prozent auf 75,5 Mrd. Dollar geklettert sei, habe Amazon wegen der Pandemie auch die Ausgaben kräftig steigern müssen - etwa wegen einer Einstellungsoffensive angesichts des großen Kundenansturms auf seine Lieferdienste. Daher sei der Gewinn um rund 30 Prozent auf 2,5 Mrd. Dollar gesunken.Die größten Belastungen stünden noch bevor: Für das laufende Vierteljahr habe Amazon vor Sonderkosten von rund 4,0 Mrd. Dollar im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewarnt. Nichtsdestotrotz ist der Konzern einer der größten Profiteure der aktuellen Situation überhaupt - und die Investmentstory vollkommen intakt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2020)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.182,50 EUR -0,41% (28.05.2020, 12:29)Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.184,50 EUR +1,42% (28.05.2020, 12:05)