1.404 Euro -0,38% (17.12.2018, 10:31)



1.404,48 Euro -2,62% (17.12.2018, 10:11)



1.591,91 USD -4,01% (14.12.2018)



US0231351067



906866



AMZ



AMZN



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (17.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Von Besinnlichkeit keine Spur. Die Lage an den Märkten bleibe auch wenige Tage vor den Festtagen angespannt. Die Amazon-Aktie entferne sich weiter von der bedeutenden 200-Tage-Linie. Für schlechte Stimmung bei Anlegern und Kunden sorge der Streikaufruf in Deutschland. Der Weihnachts-GAU sei nicht auszuschließen.Die Gewerkschaft ver.di habe Amazon ausgerechnet kurz vor Weihnachten den Krieg erklärt. ver.di möchte die Logistik des Konzerns mit Streiks stören und so bessere Arbeitsbedingungen erhöhen. Am Montag habe ein mehrtägiger Streik von Beschäftigten an zwei Standpunkten bei Amazon begonnen, habe ver.di bekannt gegeben.Die Kunden müssten offenbar mit dem GAU rechnen: "Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen", so ein Gewerkschaftssprecher. Amazon habe sich bislang nicht zu den Vorfällen geäußert.Der Streik sei weiteres Futter für die Bären. Am Freitag sei die Börse schwacher Wirtschaftsdaten eingeknickt. In China sei die Industrieproduktion im November weniger gewachsen als erwartet. Das Plus binnen Jahresfrist habe 5,4% betragen, die Analysten hätten 5,9% erwartet.Es sehe ganz danach aus, als ob die Volatilität kurzfristig hoch bleiben werde. Zu viele Unsicherheitsfaktoren würden auf die Stimmung drücken. Der Trigger für eine Rally wäre, wenn sich die USA und China im Handelskrieg geeinigt hätten. Dann könnte Amazon schnell wieder in Richtung alte Hochs marschieren.Die Schwächephase bei der Amazon.com-Aktie ist ein Segen für alle, die noch keine Aktien im Depot haben - die Investmentstory ist noch längst nicht ausgereizt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link