Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (15.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Titel des E-Commerce- und Cloud-Giganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Indien wolle die Dominanz der großen ausländischen E-Commerce-Händler Amazon und Walmart einschränken. Unter anderem solle festgelegt werden, was mit den Nutzerdaten passiere, berichte "Bloomberg News". Indien sei für die US-Giganten von immenser Bedeutung - kaum ein E-Commerce-Markt lege derart rasant zu.Mit dem Verhaltenskodex namens "Draft Ecommerce Policy" reagiere Premierminister Narendra Modi auf Beschwerden zahlreicher indischer Einzelhändler, die die Macht von Amazon und Walmart fürchten würden. Die Regierung wolle nun den beiden US-Konzernen untersagen, tiefe Rabatte zu gewähren und exklusive Vereinbarungen mit bevorzugten Verkäufern zu treffen.Zudem solle es Amazon und Walmart nicht gestattet sein, in Händler zu investieren, die Produkte auf ihren Websites anböten.Darüber hinaus wolle die Regierung sicherstellen, dass Daten, die aus Indien stammen würden, zuerst für lokale Unternehmen bestimmt seien. Bei Verstößen gegen die Sicherheitsvorkehrungen bei den Daten würden laut des Entwurfs "schwere Strafen" drohen.Amazon und Walmart würden sich schon länger um eine starke Stellung im indischen E-Commerce-Markt bemühen. Das Potenzial sei enorm: 2014 hätten sich die Umsätze in dem Land mit einer Milliarde Einwohnern auf nur 14 Milliarden Dollar belaufen. 2025 würden es laut Bain & Company und Morgan Stanley 188 Milliarden Dollar sein.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".