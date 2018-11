XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (07.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Konjunktur laufe so gut wie schon lange nicht mehr. Das Weihnachtsgeschäft werde in diesem Jahr besonders stark, würden die Analysten von eMarketer prognostizieren. Laut den Analysten würden die Amerikaner 2018 im Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember 1.002 Mrd. USD ausgeben. Das wäre das stärkste Wachstum seit 2011. Um ein besseres Gefühl für die Dimension zu haben: 1.000 Mrd. USD bedeute, dass jeder Amerikaner in den Weihnachtsferien im Schnitt 3.075 USD ausgebe.Die E-Commerce werde voraussichtlich um 16,6% zulegen, während die Umsätze im stationären Handel wohl um 4,4% zulegen würden. Der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz bei den Weihnachtsausgaben steige dieses Jahr auf 124 Mrd. USD oder 12,4%.Gute Aussichten also für Amazon: Das Wertpapier befinde sich nach dem Crash in der Konsolidierungsphase. Jetzt habe es einen erneuten Angriff auf die bedeutende 200-Tage-Linie gestartet. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch, dürfte es kurzfristig in Richtung 90-Tage-Linie (verlaufe aktuell bei 1.845 USD) gehen.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht das neue Ziel für die Amazon.com-Aktie bei 1.750 Euro. Das Stopp-Limit sollte bei 1.200 Euro platziert werden. (Analyse vom 07.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: