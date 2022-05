Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.355,00 EUR -0,28% (04.05.2022, 15:24)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.355,50 EUR -0,65% (04.05.2022, 15:10)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.485,07 USD -0,20% (03.05.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Für die Amazon.com-Aktie gehe es seit mehr als einen Monat steil bergab. Die enttäuschenden Geschäftszahlen, die der Internet-Riese letzte Woche präsentiert habe, hätten den Kurs zusätzlich rutschen lassen. Doch jetzt würden sich die Anzeichen mehren, dass der US-Titel vor einer Gegenbewegung stehe.Denn inzwischen sei der Aktienkurs an das 61,8%-Fibonacci-Retracement gefallen (angelegt am Corona-Tief im März 2020). Nach starken Aufwärtsphasen, wie sie Amazon seitdem durchlebt habe, würden Kurse häufig bis auf dieses Level korrigieren, ehe sie zu einem Rebound ansetzen würden.Außerdem biete die Abwärtstrendlinie, die am Montag bei 2.367,50 Dollar erfolgreich getestet worden sei, einen idealen Startpunkt für eine Gegenbewegung. Hinzu komme, dass die Tageskerze wieder zunehmenden Kaufdruck signalisiere. Darauf würden der lange untere Schatten und der Schlusskurs schließen lassen, der über dem Eröffnungskurs liege.Klettere der Kurs wieder über 2.600 Dollar, dürfte die Amazon.com-Aktie schnell den horizontalen Widerstand an der 2.700-Dollar-Marke anlaufen. Damit würde sich das Gap schließen, das sich nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen zwischen den beiden Marken aufgetan habe.Anleger sollten also weiter dabei bleiben, aber den Stopp bei 2.250 Euro beachten, so Marco Schmidberger. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: