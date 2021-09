NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.314,05 USD -2,69% (28.09.2021, 17:24)



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (16 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.09.2021/ac/a/n)



Amazon.com sei für vieles bekannt, aber sicherlich nicht dafür, erfolgreiche Videospiele zu entwickeln. Nach dem Scheitern von "Breakaway" und der Aufgabe von "Crucible" hätten sich die Entwickler auf das letzte, von Amazon Game Studios angekündigte und heute veröffentlichte Spiel konzentriert: "New World". Nach ersten Einschätzungen mit Erfolg.Mit "New World" hätten es die Amazon Game Studios geschafft. Nach zahlreichen Verzögerungen sei das Spiel am heutigen Dienstag veröffentlicht worden und zuletzt seien 599.000 Spieler gleichzeitig online gewesen. Auf der großen Gaming-Plattform Steam, über die das Online-Rollenspiel vertrieben werde, katapultiere diese Zahl "New World" direkt auf den zweiten Platz. Mehr Spieler könne heute nur "Counter-Strike: Global Offensive" verzeichnen. Aber das dürfte nur eine Momentaufnahme sein, da die US-Server des neuen Amazon.com-Titels erst um 17:00 unserer Zeit ihre Pforten geöffnet hätten.Nach eher verhaltenen Kommentaren seitens der Gamer-Community in der Beta-Testphase des Spiels, scheine Amazon.com nicht mit einem solchen Spieleransturm gerechnet haben. Die EU-Server seien bereits gerammelt voll und die Warteschlangen würden mehrere Tausende Spieler fassen.An der Börse reagiere die Amazon.com-Aktie verständlicherweise nicht auf den möglichen "New World"-Erfolg, denn selbst Millionen verkaufter Kopien würden in den Bilanzen des US-Konzerns untergehen. Könnten die Entwickler der Amazon Game Studios aber weitere Erfolgsgeschichten schreiben, könnte heute ein weiteres Wachstumssegment des Tech-Giganten entstanden sein. Aktuell heiße es jedoch abwarten, denn ein anfänglicher Hype sage noch nichts über den wirklichen Erfolg eines Videospieles aus - er sei ein bloßer Indikator, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2021)