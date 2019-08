Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (07.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen hätten die Anleger bei dem Online-Händler Kasse gemacht. Auch CEO Jeff Bezos, was viele Investoren überrascht habe. Doch nun sei der freie Fall bei dem US-Titel gestoppt - vorerst zumindest. Die Amazon.com-Aktie habe mustergültig auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt und sei nach oben gedreht.Jeff Bezos habe sich in der vergangenen Woche von Aktien in Volumen von insgesamt rund 2,8 Mrd. Dollar getrennt. Dies gehe aus Mitteilungen von Bezos an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.Zu den Gründen hätten sich Bezos und Amazon zunächst nicht geäußert. Bekannt sei nur, dass Bezos nach eigenen Angaben einen Plan verfolge, p.a. Aktien im Wert von rund einer Milliarde Dollar zu verkaufen, um mit dem Erlös seine Raumfahrtfirma Blue Origin zu finanzieren.Bezos bleibe trotz der Verkäufe Amazons größter Aktionär. Er halte weiterhin einen rund zwölfprozentigen Anteil, der zuletzt etwa 100 Milliarden Dollar wert gewesen sei.Der Zoll-Schock dürfte noch nicht annähernd verdaut sein. Ein weiterer Test der 200-Tage-Linie in den kommenden Tagen sei denkbar. Halte diese Marke nicht, rücke die markante Unterstützung vom Frühjahr bei 1.600 Dollar ins Visier.Fundamental indes hat sich nichts geändert bei Amazon, sodass DER AKTIONÄR bei seiner Einschätzung bleibt: Dips bei der Amazon-Aktie sind generell Kaufchancen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link