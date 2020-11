Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Präsidentschaftswahlsieg Joe Bidens gebe den Aktienkursen Auftrieb. Mit dem Sieg des Demokraten weiche die Unsicherheit, heiße es an der Börse. Für die Konzerne in den USA könnte es aber unter Biden ungemütlich werden, es sei denn, dieses Szenario trete ein.Biden habe sich für die kommenden vier Jahre eine Menge vorgenommen. Ein Ziel: Er wolle die Unternehmen stärker zur Kasse bitten. Die Körperschaftssteuer solle von jetzt 21 auf 28% steigen. Gerade für Big Tech ein Schreckensszenario. Amazon.com und Co hätten zu den Firmen gehört, die von der großzügigen Steuerpolitik von Donald Trump besonders profitiert hätten. Laut Berechnungen von S&G Global habe Amazon.com im vergangenen Jahr 17% Steuern gezahlt.Noch sei es aber fraglich, ob Biden seinen Plan umsetzen könne. Für seine Steuererhöhungen brauche er nämlich das Ja-Wort des Senats, also eine demokratische Mehrheit. Derzeit gebe es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Parteien. In Georgia, North Carolina und Alaska steünden noch keine Sieger fest. Klarheit könnte es im schlimmsten Fall erst im Januar geben.Die Börse sei froh, dass die Präsidentschaftswahl vorbei sei. Nun gelte das Prinzip Hoffnung. Die Wunsch-Konstellation der Märkte: Biden als besonnener Präsident und eine republikanische Mehrheit im Senat. Dann müsste sich der neue Präsident von allen Ideen, die die Unternehmen stark belasten würden, verabschieden. Für die Börse wären das paradiesische Zustände. Top-Titel wie Amazon.com sollten ihre Langfrist-Rally fortsetzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2020)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.853,50 EUR +2,39% (09.11.2020, 09:42)