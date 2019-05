Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (20.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Nach 30-Prozent-Korrektur im Dezember nähere sich die Amazon-Aktie nun bereits wieder ihrem Allzeithoch. Dazu würden derzeit noch knapp neun Prozent fehlen. Die Aktie des Internet-Riesen profitiere dabei von mehreren Rahmenbedingungen: Drei Gründe, warum der Ausbruch gelingen werde - und wann der ideale Einstiegszeitpunkt sei.1. Grund: Amazon als Profiteur des Handelskonflikts mit ChinaWährend die Weltbörsen durch den andauernden Handelsstreit zwischen den USA und China in Atem gehalten würden, gehöre Amazon als eines von nur wenigen Unternehmen sogar eher zu den Profiteuren hiervon. Der Grund: Amazons China-Importe seien von Zöllen befreit. Man könne im Hause Bezos also nicht nur entspannt abwarten, sondern besitze in der aktuellen Situation gar einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einigen Konkurrenten. Zudem kämpfe Präsident Trump ja gerade für einen besseren Marktzugang der US-Internet-Unternehmen in den chinesischen Markt. Amazon wäre ein großer Profiteur, wenn das klappe.2. Grund: Ungebremstes Wachstum3. Grund: Indikativer ChartDer Kursverlauf der Amazon-Aktie sei derzeit bezeichnend: Die Konsolidierungsformation sei bei der Aktie in der Vergangenheit schon häufiger aufgetreten - und habe jedes Mal zu einem neuen Allzeithoch geführt. Gemeint sei eine Korrektur von mindestens 25 Prozentpunkten, gefolgt von einer Annäherung an das alte Hoch auf maximal zehn Prozent Abstand.Das derzeitige, kurzfristige Verharren des Kurses bietet damit eine aktuelle Einstiegsgelegenheit, so Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2019)