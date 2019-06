Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.513,4 EUR +0,75% (04.06.2019, 10:27)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.513 EUR -1,36% (04.06.2019, 10:13)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.692,69 USD -4,64% (03.06.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (04.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die US-Demokraten im Abgeordnetenhaus würden umfassend die Marktmacht der großen Technologiefirmen wie Facebook, Google oder Amazon untersuchen lassen wollen. Die Anleger würden nach der Meldung in helle Aufregung geraten - die Aktie krache ein und generiere ein Verkaufssignal. Wie weit könne es jetzt abwärts gehen?Die Demokraten würden herausfinden wollen, ob die Unternehmen ihre Monopolstellungen ausnutzen oder wettbewerbsfeindliche Maßnahmen ergriffen hätten. In den USA mache sich parteiübergreifend ein Gefühl breit, dass bei Technologieriesen wie Apple oder Google zu viel Macht und Einfluss bei zu wenig Regulierung gebündelt sein könnte.Damit steige der politische Druck auf die Unternehmen, die auch in Europa massiv ins Auge der Wettbewerbshüter und Steuerbehörden geraten seien.Die Unternehmen müssten sich darauf gefasst machen, größere Mengen von Dokumenten aushändigen zu müssen und Vertreter zu Anhörungen nach Washington schicken zu müssen.Nun könnte es bis auf 1.600 Dollar abwärts gehen. Halte die Unterstützung dort nicht, drohe sogar ein Test des 12-Monats-Tiefs vom 24. Dezember bei 1.307 Dollar."Der Aktionär" bleibe dabei: Auch mehr Regulierung werde Amazon nicht aufhalten, weiter stark zu wachsen. Um die Politik milde zu stimmen, dürfte der Konzern nun die Abspaltung seiner Cloudsparte AWS zügig vorantreiben.Für langfristig orientierte Anleger bieten Dips wie aktuell generell gute Einstiegschancen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2019)Mit Material von dpa-AFX