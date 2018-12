Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.663,54 USD +1,24% (12.12.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (13.12.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Im Handelsstreit zwischen China und den USA deute sich eine Entspannung an. Viele Anleger würden aber dem Braten noch nicht trauen und lieber die Füße stillhalten. Zumal viele Aktienkurse ein Death Cross ausgebildet hätten, eine klar bearishe Chartformation. Death Cross sei der Alptraum jedes charttechnisch orientierten Anlegers. Schneide die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten, deute das auf weiter fallende Kurse hin Im Fall Amazon.com sollten die Bullen nun aber hellhörig werden.Das Death Cross als Kaufsignal? Bei Amazon.com scheine es zu stimmen. Da nach wie vor auch die fundamentale Story beim US-Konzern nichts zu wünschen übrig lasse, bleibe "Der Aktionär" klar bullish. Das Ziel laute 1.800 Euro, der Stopp: sollte bei 1.200 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.479,33 Euro -0,76% (13.12.2018, 12:19)Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.478,70 Euro +1,00% (13.12.2018, 12:34)