Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.593,80 EUR +0,29% (31.10.2019, 12:08)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.779,99 USD +0,98% (30.10.2019, 21:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (31.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Längst habe sich das Cloud-Geschäft als Umsatz- und Gewinnmaschine der US-Konzern etabliert. AWS wachse so stark, dass die Sparte bereits im kommenden Jahr Oracle als zweitgrößten Hersteller von Unternehmenssoftware überholen werde, meine MKM Partners. Analyst Rohit Kulkarni schätze den AWS-Umsatz für 2020 auf 45 bis 50 Mrd. USD.Die Amazon.com-Aktie notiere derweil immer noch unter der bedeutenden 200-Tage-Linie. Die Konsolidierung gehe weiter. Der Wert rangiere nach wie vor knapp unterhalb der 200-Tage-Linie. Gelinge der Ausbruch, könnte die Amazon.com-Aktie schnell bis in den Widerstand im Bereich 1.850 USD steigen. Trübe sich das Sentiment ein und Amazon.com falle unter das Tief vom Juni bei 1.672 USD (Schlusskursbasis), wäre ein Test der Unterstützung bei 1.600 USD wahrscheinlich.Amazon.com habe das Zeug dazu, in vielen Bereichen noch deutlich stärker zu werden und die Konkurrenz abzuhängen. Die aktuelle Kursschwäche könnte sich bereits in ein paar Monaten als außergewöhnliche Kaufchance erwiesen haben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.591,20 EUR -0,36% (31.10.2019, 12:23)