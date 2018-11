XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.430 EUR -0,52% (15.11.2018, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.433 EUR +1,49% (15.11.2018, 09:20)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.599,01 USD -1,97% (14.11.2018)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (15.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon bekomme im lukrativen Markt für Sprachassistenten einen weiteren Konkurrenten. Huawei habe mit dem Xiaoyi zwar schon einen Sprachassistenten auf dem Markt. Doch das Unternehmen wolle mehr. Xiaoyi könne nämlich nur in Chinesisch kommunizieren. Jetzt habe Richard Yu ein neues Produkt angekündigt, mit dem Huawei Amazon und Google das Leben schwer machen wolle."Wir brauchen noch etwas Zeit, um unsere Künstliche Intelligenz voranzubringen", so Yu im Interview mit CNBC. "Später werden wir auf dem internationalen Markt expandieren." Der Schritt sollte sich für Huawei lohnen, denn die Aussichten für intelligente Sprachassistenten seien top: Die Experten von IDC würden bis 2022 globale Umsätze von 17,4 Mrd. USD erwarten. 2017 seien es gerade einmal 4,4 Mrd. USD gewesen.Die Ankündigung von Yu habe dazu beigetragen, dass sich das Sentiment für Amazon weiter verschlechtere. Am Mittwoch sei das Wertpapier unter die 1.600-USD-Marke gerutscht und habe sich weiter von der GD200 entfernt.