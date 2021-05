Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (11.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die starken Zahlen hätten nichts genützt. Auch die Freude über den optimistischen Ausblick auf die kommenden Monate sei längst verraucht. Amazon sei beim Versuch, endlich aus dem monatelangen Seitwärtstrend auf ein Rekordhoch auszubrechen, kläglich gescheitert. Nach den herben Verlusten vom Montag gelte jetzt Alarmstufe Gelb.Das I-Wort gehe wieder um am Aktienmarkt. Die Angst vor Inflation, ausgelöst vor allem durch steigende Rohstoffpreise, habe am Montag die Kurse vor allem von Tech-Werten massiv belastet. Der NASDAQ 100 sei um 2,6 Prozent auf 13.359 Punkte abgesackt und habe ein Sechs-Wochen-Tief markiert. Die Aktie von Amazon habe 3,1 Prozent auf 3.190,49 Dollar eingebüßt.Damit habe sich das Chartbild von Amazon innerhalb weniger Tage überraschend dramatisch verschlechtert. Die Aktie sei unter die 50- (3.207 Dollar), die 100- (3.220) und die 200-Tage-Linie (3.201) gefallen. Würden die Bären am Ruder bleiben, könnte es jetzt schlagartig bis zur unteren Range des Seitwärtstrends im Bereich 2.950 Dollar weiter abwärts gehen.Spätestens dann sollten langfristig orientierte Anleger aber mit beiden Händen zugreifen, denn Amazon ist nach wie vor ein Wachstumsgigant und eine Cashmaschine, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Der Konzern habe noch jede Menge Potenzial bei E-Commerce, Cloud, im Anzeigengeschäft, bei Streaming und im Medikamentenversand. Dazu könne Amazon eine führende Rolle spielen zum Beispiel als Online-Versicherung oder als Fintech-Anbieter. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: