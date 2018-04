Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.258,32 Euro +1,17% (23.04.2018, 14:21)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.540,60 -+0,86% (23.04.2018, 14:23, vorbörslich)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (23.04.2018/ac/a/n)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Beschäftigte protestieren gegen Verleihung des Axel-Springer-Awards an Jeff Bezos - AktiennewsMehrere hundert Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN)-Beschäftigte aus sechs deutschen Standorten wollen am Dienstag (24.04.) vor dem Springer-Haus in Berlin gegen die Verleihung des Axel Springer Awards 2018 an Amazon-Chef Jeff Bezos protestieren. Zu der Aktion aufgerufen hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Unterstützt wird sie von der globalen Gewerkschaftsföderation UNI, Delegationen Amazon.com-Beschäftigter aus Polen und Italien. Beschäftigte aus Spanien, Frankreich und den USA zeigen sich solidarisch mit der Aktion. Der Axel-Springer-Award ist eine jährlich vergebene Auszeichnung, mit der das Medienhaus "herausragende Persönlichkeiten, die außergewöhnlich innovativ sind, neue Märkte schaffen und Märkte verändern, Kultur formen und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen", auszeichnen will.Bei Amazon.com erhalten die Beschäftigten regelmäßig und bei kleinsten Abweichungen von der Norm sogenannte Feedbacks. "Wir drehen den Spieß mal um und geben Jeff Bezos ein Feedback der Beschäftigten", sagte ver.di-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. "Die Amazon.com-Beschäftigten wollen deutlich machen, dass zu einem guten Job mit guten Leuten bessere Arbeitsbedingungen und die Absicherung durch einen Tarifvertrag gehören", so die Gewerkschafterin. Jeff Bezos verweigert bisher in allen Ländern die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit mit Gewerkschaften. In den Unternehmensleitungen herrscht nach ver.di-Angaben eine gewerkschaftsfeindliche Haltung, die dazu führt, dass Tarifverträge für die Beschäftigten regelmäßig verweigert werden. "Was das mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun hat, ist mir schleierhaft. Eine Persönlichkeit, die keine Rücksicht auf Beschäftigte nimmt, verdient keine Auszeichnung", sagte Nutzenberger. Innovation müsse auch ein menschliches Gesicht haben. "Der Ausbau eines weltweiten Monopols verdient die Bezeichnung Innovation nicht. Menschen wie Bezos muss die Politik Grenzen setzen, so lange sie es noch kann", so die Gewerkschafterin.Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.258,87 Euro +0,04% (23.04.2018, 14:06)