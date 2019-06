Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.660,6 EUR +0,44% (26.06.2019, 11:02)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.656,2 EUR -0,20% (26.06.2019, 10:46)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.878,27 USD (25.06.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (26.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe kaum eine Branche, die so stark wachse wie das Cloudbusiness. Das Geschäft würden die Big Techs unter sich ausmachen. Der Wettbewerb sei hart umkämpft - kein Anbieter wolle den Anschluss verlieren. Nun sorge ein Analyst mit einer provokanten Prognose für Aufregung. Derweil falle die Amazon-Aktie unter 1.900 Dollar."Microsofts Azure wird wahrscheinlich nie die Margen von AWS erreichen", habe John DiFucci, Analyst bei Jefferies, gesagt. "Aber selbst die Marge von AWS kann niedriger sein, als die meisten erwarten." DiFucci weiter: "Microsoft ist eine der größten Software-Erfolgsgeschichten. Aber wir glauben, dass die Aktie wesentlich überbewertet ist." DiFuccis Kursziel für Microsoft: 90 Dollar, was exakt 32 Prozent unter dem aktuellen Kurs liege.Der Amazon-Aktie habe das Statement nicht auf die Sprünge geholfen. Die Aktie sei am Dienstag um 1,9 Prozent auf 1.878 Dollar gefallen. Damit sei der Angriff auf das Verlaufshoch bei 1.964 Dollar vorerst auf Eis gelegt."Der Aktionär" hat in Ausgabe 18/2019 für die einzelnen Sparten von Amazon einen Wert von 1.210 Milliarden Dollar ermittelt. Aktuell komme der Konzern an der Börse auf einen Wert von 925 Milliarden Dollar, ergebe ein Potenzial von 30%. (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: