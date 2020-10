Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät zum Kauf der Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Streaming sei ein Megatrend - das wisse jeder. Videotheken seien Netflix, Amazon Prime und Co längst zum Opfer gefallen. Für Kinobetreiber und Fernsehsender sehe es ebenfalls nicht gut aus. Und es könnte für eine weitere Branche problematisch werden, in der jahrelang die Milliarden geflossen seien: für den Profifußball.Einer, der den Ernst der Lage begriffen habe, sei Oliver Kahn. "Wir werden in diesem Jahrzehnt Veränderungen erleben, die werden gewaltig sein", prophezeie der ehemalige Nationaltorhüter im Sportstudio-Podcast des ZDF. Der Kampf um die Gunst der jüngeren Generation werde härter."Ich glaube nicht, dass die Konkurrenz von Bayern München jetzt nur Borussia Dortmund, Leipzig, andere Bundesliga-Mannschaften oder europäische Topclubs sind", so Kahn. "Die Konkurrenz des FC Bayern sind andere Möglichkeiten, die junge Menschen im Bereich Unterhaltung haben. Die Konkurrenz ist Netflix, die Konkurrenz ist Amazon Prime."Die Zahlen würden Kahn Recht geben. Während der Fußball im Lockdown habe pausieren müssen, seien die Abozahlen bei Netflix, Amazon Prime und Co durch die Decke gegangen. Jetzt würden Fußballspiele zwar wieder stattfinden, aber viele hätten keine Lust, Geisterspiele im Fernsehen anzuschauen. Das Spiel Deutschland gegen die Türkei hätten am Mittwoch gerade einmal sechs Millionen Zuschauer gesehen.Sinke das allgemeine Interesse weiter, werde es womöglich schon bald weniger Übertragungen geben. Als Ersatz-Entertainment könnten selbst hartgesottene Fußballfans auf die Idee kommen, sich ein Netflix-Abo zu sichern oder Amazon-Prime-Kunde zu werden.Amazon Prime sei eine Wachstumsmaschine, nicht zuletzt wegen des Top-Angebots von Filmen, Dokus, Serien, Songs. Der Service werde dazu führen, dass sich immer mehr Kunden für ein Prime-Angebot entscheiden würden. Das werde die Aktie von Amazon weiter befeuern.Andreas Deutsch rät die Amazon.com-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link