Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (24.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Am Mittwoch werde die Amazon-Gemeinde weltweit ganz aufmerksam sein. Der Konzern werde auf einer Veranstaltung in Seattle einige sehr interessante Produkte vorstellen. Unterdessen gebe es eine neue optimistische Kaufempfehlung von Heath Terry, Analyst bei Goldman Sachs. Verleihe das der Aktie endlich frischen Wind?Laut Bloomberg werde Amazon am Mittwoch unter anderem voraussichtlich neue In-ear-Kopfhörer mit Tasche zum Tragen und Aufladen vorstellen. Außerdem werde der Konzern wohl einen Gesundheitstracker präsentieren. Das Gesundheits- und Wellness-Armband solle laut Bloomberg in der Lage sein, menschliche Emotionen zu erkennen.Zudem könnte Amazon Vesta vorstellen, eine Art mobile Alexa. Vesta solle seinen Besitzer in die Räume begleiten, in denen keine Echos stünden.Goldman Sachs-Analyst, Heath Terry, habe am Mittwoch die Amazon.com-Aktie auf ihrer "Conviction Buy List" belassen. Der Onlinehändler sei weiterhin eine der besten Investitionen im Bereich E-Commerce, so der Experte. Terry rechne weiterhin mit hohen Wachstumsraten beim Onlinehandel. Zwar würde sich das Wachstum in den USA und Europa gemäßigter entwickeln, dafür spielten schnell wachsende Märkte wie China, Lateinamerika und Indien künftig eine größere Rolle. Amazon profitiere von umfangreichen Kundendaten und Bestellhistorien, was nicht nur bei der Werbung hilfreich sei. Terrys Kursziel für Amazon: 2.400 Dollar.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Basisinvestment im Tech-Sektor, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link