Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.146,66 USD +0,63% (22.11.2017, 15:59)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (22.11.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie zeigt bullische Tendenzen - ChartanalyseDie Kursperformance des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist seit Jahren beeindruckend und drückte das Wertpapier bis Mitte dieses Jahres auf ein Niveau von 1.083 US-Dollar aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Von dort aus sei der Wert zunächst auf die Unterstützungszone um 940,00 US-Dollar abgeprallt und habe sich über einige Monate hinweg sammeln müssen. Ein hervorragendes Zahlenwerk habe dem Wert schließlich den entscheidenden Kaufimpuls und einen direkten Durchmarsch über die bisherigen Jahreshochs direkt an das 138,2% Fibonacci-Retracement bei grob 1.144 US-Dollar beschert. Diese Hürde sollte im heutigen Handel einem direkten Test unterzogen werden, womöglich könne noch in dieser Woche ein nachhaltiger Ausbruch darüber aufgestellt werden und weiteres Kurspotenzial freisetzen.Die Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer in der Amazon.com-Aktie ebbt kaum ab, sodass nach Auflösung der aktuellen Konsolidierungsphase und einem Kurssprung über 1.144 US-Dollar weitere Kursgewinne an das darüber gelegene 161,8% Fibonacci-Retracement bei 1.181 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.11.2017)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:973,40 EUR +0,42 % (22.11.2017, 15:58)Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:972,58 EUR +0,20% (22.11.2017, 16:12)