Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (12.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versandriesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.In der Corona-Krise sei Amazon präsenter denn je. Der US-Internetkonzern profitiere zum einen vom Boom der Online-Bestellungen, zum anderen verdiene Amazon mit seiner Cloud-Sparte AWS viele Geld am stetig steigenden Datenvolumen im Zuge der Pandemie. Nach dem Dip vom Donnerstag gebe die Aktie am Freitag wieder Gas.Wie wertvoll werde Amazon noch? Behalte RBC-Analyst Mark Mahaney Recht, sei der Internetkonzern an der Börse bald 1,6 Billionen Dollar schwer. Zum Vergleich: Alle 30 DAX-Werte kämen derzeit auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 1,3 Billionen Dollar.Keine Frage: Amazon sei einer der Top-Gewinner in der Krise. Während viele Einzelhändler ums Überleben kämpfen würden - und einige davon diesen Kampf wohl nicht gewinnen würden -, könne sich Amazon vor Bestellungen kaum retten. Im ersten Quartal sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um rund ein Viertel auf fast 76 Milliarden Dollar gestiegen.Für das Gesamtjahr würden die Analysten Erlöse in Höhe von 350 Milliarden Dollar erwarten. Wegen der coronabedingten Kosten und Investitionen werde der Gewinn allerdings voraussichtlich auf acht Milliarden Dollar sinken.Für die kommenden Jahre würden die Experten allerdings dann auch wieder anziehende Gewinne vorhersagen. So liege der Schnitt der bisher für 2022 abgegebenen Schätzungen beim Umsatz bei 490 Milliarden Dollar und beim Gewinn bei 25 Milliarden Dollar."Dies sollte sich auch positiv auf die Mitgliederzahl des Kundenbindungsprogramms 'Prime' auswirken", so Wermann. Sollte der Konzern bei der bevorstehenden Auktion für die Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga zum Zuge kommen, was als wahrscheinliche gelte, werde dies die Attraktivität des "Prime"-Angebots in Deutschland spürbar erhöhen."Auch außerhalb des Onlinehandels bieten sich dem Unternehmen große Wachstumschancen. Zum einen dürfte die Cloud-Sparte AWS von den Trends zu mehr Homeoffice, Online-Lernen und -Gaming profitieren." Zudem dürfte auch das Geschäft mit der Onlinewerbung stark zulegen. Wermann habe den fairen Wert für die Aktie von 2.650 Dollar auf 3.050 Dollar erhöht.Nach Einschätzung des "Aktionär" ist Amazon einer der Konzerne, die in den kommenden Jahren in unserem Leben eine noch bedeutendere Rolle spielen wird. Von daher ginge ein Börsenwert von 1,6 Billionen (oder höher) absolut in Ordnung. Jeder Dip - so wie am Donnerstag - ist im Fall Amazon eine glasklare Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2020)Mit Material von dpa-AFX