Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

938,45 EUR +12,81% (27.10.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

946,33 EUR +13,31% (27.10.2017, 19:41)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.097,29 USD +12,48% (27.10.2017, 19:26)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (30.10.2017/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Technologie-Konzern Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) gab am Donnerstagabend die Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2017 bekannt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn sei überraschend stark gestiegen, die Aktie habe nachbörslich über 8 Prozent im Plus gelegen. Erwartungen von Analysten im Vorfeld seien deutlich übertroffen worden.Amazon habe am 26.10.2017 die Quartalszahlen zum dritten Quartal veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten bei weitem übertroffen hätten. Nach Handelsschluss an der Wall Street habe es im nachbörslichen Handel kein Halten mehr gegeben. Am "Prime Day" im Juli sei eine neue Rekordmarke bei Umsatz aufgestellt worden, der für USD 13,7 Mrd. übernommene Bio-Supermarktkonzern Whole Foods habe erstmals zu Umsatz und Gewinn hinzugesteuert. Einer der Haupttreiber für das Wachstum bleibe die Cloud-Computing-Tochter AWS.Des Weiteren seien die Prognosen für das Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal positiv aufgenommen worden. Das vierte Quartal sei im Einzelhandel und Versand traditionell das wichtigste Quartal des Jahres. Amazon rechne für das vierte Quartal mit Rekordumsätzen zwischen USD 56 Mrd. und USD 61 Mrd.Amazon mit Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington sei weltweiter Marktführer im Online-Versandhandel. Zudem konzentriere sich das Unternehmen von Gründer Jeff Bezos zunehmend auf neue Technologien wie etwa Streaming-Dienstleister Amazon Prime oder Sprachassistent Alexa. Im Mai habe die Amazon Aktie erstmals die 1.000 USD-Marke vor dem Google-Mutterkonzern Alphabet durchbrochen.Die Amazon.com-Aktie sei nachbörslich um über 8 Prozent auf über USD 1.050 (26.10.2017) gestiegen. Das 52 Wochen-Hoch sei bei USD 1083,31 erreicht worden, das Jahrestief bei USD 710,10. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von USD 1.208 setzen. Bei Bloomberg würden 43 Analysten die Aktie auf "kaufen", fünf auf "halten" und ein auf "verkaufen" setzen. Amazon habe gegenwärtig ein KGV von 247 und eine Marktkapitalisierung von USD 467,1 Mrd.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 27.10.2017).