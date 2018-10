XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.501,46 EUR -2,69% (15.10.2018, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.512,56 EUR -2,32% (15.10.2018, 16:31)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.736,91 USD -2,89% (15.10.2018, 16:17)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (15.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon.com habe nun eine neue Funktion für Alexa präsentiert. Der Bezos-Konzern wolle aus Alexa einen digitalen Arzt machen. Der Sprachassistent solle anhand der Stimme seines Users dessen Gesundheits- und Gemütszustand analysieren. U.a. solle Alexa Erkältungen erkennen können. Auch eine depressive Stimmung solle Alexa bemerken. Amazon.com wolle das neue Patent auch dazu nutzen, dem Kunden bei Verärgerung, Freude, Langeweile, Empörung oder Stress passende Waren vorschlagen.Unterdessen habe sich der Kurs der Amazon.com-Aktie wieder stabilisiert. Nach dem Kursanstieg von vier Prozent am Freitag notiere der US-Titel am Montag vorbörslich mit 0,7 Prozent im Plus. Den Fall unter die 200-Tage-Linie habe das Papier des Onlinehandel-Giganten verhindert. Erobere Amazon nun die GD-90 zurück, könnte es kurzfristig wieder in Richtung Hoch bei 2.050 Dollar gehen.Jeff Bezos beweise wieder einmal seine Experimentierfreudigkeit. Er will, dass Alexa in unserem Alltag eine große Rolle spielt. Bezos' Vision: Alexa soll uns bis ins Detail kennenlernen und dafür sorgen, dass der Einkauf bei Amazon für uns völlig unproblematisch über die Bühne geht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: