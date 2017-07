Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

856,30 Euro +1,06% (03.07.2017, 11:17)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 968,00 -0,81% (30.06.2017, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-

Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den

Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat

Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das

Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und

Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites

vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu

Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den

USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und

Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über

sechzehn Millionen Quadratmetern. (03.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie dürfte langfristigen Aufwärtstrend testen - Prime Day und Zahlen könnten dann beflügeln - AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für dieAktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN:906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) insgesamt positiv gestimmt.Amazon.com produziere gute Nachrichten. Was den Chart betreffe, gebe es ein kleinesProblem: Die Amazon.com-Aktie habe die horizontale Unterstützung nach unten verlassen.Als nächstes dürfte nach Meinung des Börsenexperten ein Test des langfristigenAufwärtstrends anstehen. Auf der anderen Seite gebe es erst mal bevorstehend den PrimeDay. Das sei in der Regel der umsatzstärkste einzelne Tag für Amazon.com überhaupt. Mandürfe davon ausgehen, dass er auch 2017 ein Riesenerfolg sein werde. Er könnte den Kursder Amazon.com-Aktie vielleicht wieder nach oben bringen.Den Kurs der Amazon.com-Aktie könnten auch die bald zu veröffentlichenden Zahlen zum2. Quarta beflügeln - diese dürften überzeugen, so Martin Weiss, stellvertretenderChefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV".(Analyse vom 03.07.2017)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:856,70 Euro -0,04% (03.07.2017, 11:03)