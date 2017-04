Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

846,93 Euro +1,65% (18.04.2017, 10:30)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 901,99 +1,96% (17.04.2017, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (18.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie dürfte in Richtung der 1.000-USD-Marke laufen - Klarer Kauf! AktienanalyseFür Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein klarer Kauf.Die Amazon.com-Aktie könnte potenziell davon profitieren, dass Netflix weniger Nutzer auf seine Seite ziehe und damit möglicherweise mehr das Amazon Prime-Angebot nutzen würden. Die Amazon.com-Aktie sei gestern deutlich im Plus gewesen. Sie dürfte jetzt das alte Hoch bei 866 Euro anlaufen. Es habe gestern eine Kaufempfehlung von der Credit Suisse mit einem Kursziel von 1.050 USD gegeben. Insofern denke der Aktienprofi, dass die 1.000-USD-Marke im Markt wirken und die Amazon.com-Aktie in den nächsten Wochen und Monaten in diese Richtung laufen werde. Der Aufwärtstrend sei hier intakt. Die Amazon.com-Aktie habe zuletzt eine Konsolidierung eingelegt, die sie in die Nähe des langfristigen Trends gebracht habe und mit dem Ausbruch sei nach wie vor ein Kaufsignal im Markt.Insofern bleibt die Amazon.com-Aktie ganz klar ein Kauf, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2017)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:847,05 Euro +0,85% (18.04.2017, 10:26)