Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

753,999 EUR -3,38% (03.02.2017, 08:56)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

839,95 USD +0,91% (02.02.2017, 22:14)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (03.02.2017/ac/a/n)



Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "boerse.de-Aktienbrief":Die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" stellen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) als Aktie der Woche vor.1994, als das World Wide Web noch in den Kinderschuhen gesteckt habe, habe der damals als Investmentbanker tätige Jeff Bezos die Idee gehabt, eine Buchhandlung im Internet zu eröffnen. Mit dieser Entscheidung, die im Jahr darauf in einer Garage in Seattle in die Tat umgesetzt worden sei, sei eine beeindruckende Erfolgsgeschichte gestartet. Denn Amazon.com ist längst fester Bestandteil unseres Alltags, und der charismatische Unternehmensgründer zählt inzwischen zu den reichsten Menschen der Erde, so die Experten von "boerse.de-Aktienbrief". Mit dem Börsengang 1997 habe sich Amazon.com die nötigen Mittel für die internationale Expansion verschafft. Dabei habe der US-Champion hierzulande bspw. 1998 durch die Übernahme des damals führenden heimischen Online-Buchhändlers ABC-Bücherdienst GmbH Fuß gefasst. Heute beschäftige Amazon.com mehr als 300.000 Menschen und sei einer der zehn wertvollsten Konzerne der Welt.Das anfangs lediglich aus Büchern bestehende Angebot sei im Lauf der Zeit massiv erweitert worden. So könnten über die Amazon-Homepage bspw. auch Elektroartikel, Kleidung, Accessoires und Möbel geordert werden. Und unter dem Label Amazon Fresh liefere der Konzern in den USA inzwischen sogar schon frische Lebensmittel ganz bequem nach Hause. Zur hohen Kundenbindung und -zufriedenheit trage unter anderem der PrimeService bei. Für eine Jahresgebühr könnten sich Kunden unter anderem ihre Bestellungen ohne weitere Kosten liefern lassen. Zudem hätten Prime-Mitglieder auf einen Musik-Streaming-Dienst sowie das konzerneigene Video-On-Demand-Portal Zugriff. Apropos:Amazon sei längst mehr als eine reine Online-Videothek. So betreibe der Konzern ein Filmstudio und produziere unter dem Label Amazon Originals auch eigene Serien. Einen ganz wesentlichen Anteil am anhaltenden Geschäftserfolg habe die Sparte AWS (Amazon Web Services). Denn Amazon sei mittlerweile vor Konkurrenten wie Microsoft oder IBM sogar Weltmarktführer im Bereich Cloud Computing. Zu den Nutzern dieses Service würden bspw. populäre Dienste wie Dropbox, Foursquare und sogar das mit Amazon Prime Video konkurrierende Streaming-Portal Netflix zählen.Ein Blick auf die Risikokennziffer zeige, dass Anleger bei Amazon.com immer wieder einmal mit heftigeren Korrekturen rechnen sollten. Denn während der Champions-Durchschnitt aktuell bei 1,75 liege, betrage die Verlust-Ratio hier 2,15. Doch dafür errechne sich für die Aktie mit rund 28% auch die höchste Per-annum-Rendite aller Champions, wozu eine hohe 94%ige Gewinn-Konstanz komme. Daher:Auf dem langfristigen Weg nach oben würden sich durch Zwischenkorrekturen immer wieder vielversprechende Einstiegsgelegenheiten eröffnen.Durch den schwächeren Dezember wurde jetzt bspw. ein Nachkaufsignal generiert, das die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" zur 18. Aufnahme in ihr Basis-Depot nutzen. Nachdem Leser mit den bisherigen Empfehlungen im Schnitt 156% gewonnen hätten, betrage das rechnerische Potenzial bis 2022 satte 191%! (Ausgabe 389 vom 01.02.2017)