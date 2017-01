Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (13.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie: Positiver Newsflow - Klarer Kauf! AktienanalyseFür Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein klarer Kauf.Bei Amazon.com habe es positive News gegeben. Amazon.com wolle in den USA 100.000 neue Jobs schaffen. Das habe gestern der Amazon.com-Aktie einen Auftrieb gegeben, sie habe leicht zulegen können. Die Amazon.com-Aktie sei also einer der Gewinner im NASDAQ 100. Die Amazon.com-Aktie stehe laut dem Aktienprofi kurz davor, ein neues Hoch anzupeilen. Mit dem neuen Hoch könne man davon ausgehen, dass die Amazon.com-Aktie letzten Endes ein Kaufsignal generiere und dann mit einer gewissen Dynamik wieder nach oben ziehe.Von der markttechnischen Seite her sehe man, dass die Amazon.com-Aktie ein aufsteigendes Dreieck möglicherweise nach oben auflöse. Wenn die Basis nach oben gesetzt werde, dann kriege man schon eine ordentliche Kursziel-Projektion hin jenseits von 800 Euro.Insofern bleibt die Amazon.com-Aktie ganz klar ein Kauf, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.01.2017)