Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

821,36 USD +0,20% (09.02.2017, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (10.02.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie: Korrektur im Aufwärtstrend - AktienanalyseDass Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), um zu wachsen, das Geldverdienen gerne mal hinten anstellt, ist kein großes Geheimnis, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allerdings habe der Konzern in den vergangenen Quartalen gezeigt, dass durchaus auch beides möglich sei. Entsprechend enttäuscht hätten Anleger auf die Prognose für das laufende Quartal reagiert. Der Online-Gigant stelle wegen hoher Investitionen, etwa in den Ausbau des Videoangebots nur noch einen operativen Gewinn von 250 bis 900 Mio. Dollar in Aussicht. Analysten hätten dagegen mit einem Anstieg auf 1,3 Mrd. Dollar gerechnet (Vorjahr: 1,1 Mrd. Dollar). Da half auch nicht, dass Amazon.com seinen Umsatz 2016 um 27 Prozent auf 136 Mrd. Dollar steigern und seinen Gewinn von 596 Mio. auf 2,4 Mrd. Dollar vervielfachen konnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Anleger hätten den Verkaufsknopf gedrückt.Grundsätzlich sollte man den Rücksetzer in den vergangenen Tagen nicht überbewerten. Schließlich habe sich die Amazon.com-Aktie allein auf Jahressicht um mehr als 65 Prozent verteuert. Eine Korrektur im Sinne des übergeordneten Aufwärtstrends sei also durchaus gesund. Zudem habe Amazon.com mehr als einmal bewiesen, dass sich seine Investitionen langfristig tatsächlich auch auszahlen würden. Kurzfristig allerdings seien Anleger besser auf der Short-Seite aufgehoben. Denn die Amazon.com-Aktie sei gerade dabei, eine klassische Doppel-Top-Formation auszubilden. Diese könnte den Wert zunächst bis in den Bereich der 200-Tage-Linie bei rund 760 Dollar zurückdrängen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2017)Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:774,85 EUR +0,60% (10.02.2017, 09:49)