Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.727,39 EUR -0,02% (28.09.2018, 13:29)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.012,98 USD +1,93% (27.09.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (28.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Amazon.com-Aktie sei gestern über die Marke von 2.000 USD wieder gestiegen, nachdem Stifel Nicolaus ein neues erhöhtes Kursziel von 2.525 USD ausgegeben habe. Grund sei das Cloud-Geschäft, das sehr stark wachse und sehr stark zum Gewinn des Unternehmens beitrage. Die Amazon.com-Aktie sei dabei, das Rekordhoch von 2.050 USD anzulaufen. Wenn sie darüber hinaus gehe, seien auf kurze Sicht mindestens um die 2.200 USD möglich. Das Ganze sei mittlerweile schon sehr heiß gelaufen, was man auch am Abstand zur 200-Tage-Linie sehe.Ein starker Einbruch ist bei der Amazon.com-Aktie wenig wahrscheinlich, Thomas Bergmann sieht sie im nächsten Jahr eher im Bereich von 2.200 bis 2.400 USD als unten bei 1.600 USD, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.09.2018)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.730,20 EUR +0,64% (28.09.2018, 13:14)