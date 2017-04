Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

844,10 EUR +0,27% (19.04.2017, 08:41)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

903,78 USD +0,20% (18.04.2017, 22:14)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (19.04.2017/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie: Mit "Barcode" Bargeld einzahlen - AktienanalyseAmazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) lancierte Anfang April 2017 den neuen Service "Amazon Cash", so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank dieser Dienstleistung hätten Amazon-Kunden die Möglichkeit ihr Amazon-Guthaben beim "Einzelhändler um die Ecke" mittels Bargeld aufzuladen. Damit wolle Amazon neue Käufersegmente für sich gewinnen, die bislang kaum oder nicht online eingekauft hätten. Im Fokus stünden deshalb Kunden, die kein Bankkonto beziehungsweise keine Kreditkarte besitzen würden oder Kunden die bisher nicht gewillt gewesen seien ihre Kreditkarte bei Amazon.com einzusetzen.Der Service "Amazon Cash" funktioniere ganz einfach. An der Kasse eines teilnehmenden US-Einzelhändlers könne mittels Bargeld (bis zu 500 US-Dollar) und einem speziellen "Barcode" ein gewünschter Geldbetrag dem persönlichen Amazon-Account hinzugefügt werden. Dieser "Barcode" könne via Webseite, Mobile App oder durch eine Textnachricht angefordert werden. Er funktioniere als digitaler "Barcode" oder als physischer Ausdruck. Der so einbezahlte Betrag stehe dem Kunden nach dem "Scan" beim Einzelhändler direkt online bei Amazon.com zur Verfügung. Zu den teilnehmenden Einzelhändlern in den USA würden aktuell unter anderem CVS, Speedway, Kum & Go, GS's Grocery und D&W Fresh Market gehören. Weitere Einzelhändler sollten gemäß Amazon.com folgen."Amazon Cash" mache es Kunden, die keine Debit- oder Kreditkarte besitzen würden, sowie solchen die sie auf Amazon.com nicht einsetzen möchten, einfacher bei Amazon einzukaufen. Bisher musste diese Kundengruppe eine "Gift Card" erwerben und diese ihrem Amazon-Konto mehr oder weniger aufwändig hinzufügen, so die Bank Vontobel Europe AG. Die Gutschrift mittels "Amazon Cash" erfolge gebührenfrei.Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:845,00 EUR +0,61% (18.04.2017, 17:35)