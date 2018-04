Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.158,11 Euro +0,95% (09.04.2018, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.169,03 Euro (06.04.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.408,49 -2,98% (06.04.2018)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (09.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie: Abriss-Gap eröffnet weiteres Abwärtspotenzial - ChartanalyseEnde 2008 startete Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) mit einem bis heute intakten langfristigen Aufwärtstrendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe sich die Aufwärtsdynamik seit Anfang 2015 kontinuierlich verstärkt. Zunächst sei die Aktie bis Ende 2015 auf das damalige Allzeithoch im Bereich von 680,00 USD gestiegen. Anfang 2016 habe der Kurs dann bis auf 474,00 USD zurückgesetzt. Von dort habe der nächste Aufwärtsimpuls begonnen, der im Oktober 2016 bei 847,00 USD zu einem neuen historischen Rekordstand geführt habe. Nach einer kleinen Verschnaufpause sei die Aktie ab Januar 2017 wieder nach oben durchgestartet.Diese Aufwärtswelle sei zwischen Juni und Oktober 2017 durch eine mehrmonatige Seitwärtsbewegung an der runden 1000,00-USD-Marke unterbrochen worden. Mit einem mächtigen Aufwärts-Gap von fast zehn Prozent habe die Aktie Ende Oktober 2017 zu einem neuen Höhenflug angesetzt. Dieser habe Mitte März dieses Jahres zu dem bis heute gültigen Rekordwert von 1528,70 USD geführt. Seitdem habe Amazon den Rückwärtsgang eingelegt. Dabei sei der seit Oktober gültige Aufwärtstrend am 28. März mit einem Abriss-Gap nach unten vorerst beendet worden. Kurzfristig könnte sich hierdurch weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.Die Long-Szenarien: Starte Amazon leicht im Plus, käme aus Sicht der Charttechnik eine Platzierung bei einem Rücklauf auf den Freitagsschlusskurs bei 1405,23 USD, leicht oberhalb der 1450,00-USD-Marke oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar rund 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde jedoch im Minus eröffnet, sollte nach den Regeln der technischen Analyse ein Kauf bei einem Abprall von der 1350,00-USD-Unterstützung, durch die eben beschriebene Korrekturvariante oder nach dem Bruch des Schlusskursniveaus erfolgen. Eine Gewinnmitnahme empfehle sich circa 70,00 USD oberhalb des jeweiligen Tagestiefs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: