Kursziel

Amazon-Aktie

(USD) Rating

Amazon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.700,00 Buy Citigroup Mark May 24.04.2018 1.800,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 23.04.2018 1.825,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heath Terry 19.04.2018 1.550,00 Kaufen Morgan Stanley Brian Nowak 19.04.2018 1.500,00 Halten Nord LB Karsten Rahlf 18.04.2018 2.000,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 11.04.2018 1.650,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 10.04.2018 1.650,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 10.04.2018 1.800,00 Buy D.A.Davidson & Co. Tom Forte 03.04.2018 1.700,00 Buy Loop Capital Anthony Chukumba 28.03.2018 1.755,00 Outperform Wells Fargo & Co Ken Sena 16.03.2018 1.850,00 Buy Jefferies & Company - 13.03.2018 - Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 12.03.2018 1.760,00 Buy UBS Eric Sheridan 12.03.2018 1.650,00 Buy Merrill Lynch Justin Post 06.03.2018 1.700,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 27.02.2018 2.000,00 Outperform Wolfe Research - 23.02.2018 1.750,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 21.02.2018 1.750,00 Outperform Macquarie Research Benjamin Schachter 13.02.2018 1.700,00 Buy Instinet Simeon Siegel 06.02.2018 1.700,00 Buy Nomura Simeon Siegel 05.02.2018 1.650,00 Kaufen Oppenheimer & Co. Jason Helfstein 05.02.2018 1.580,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 05.02.2018 1.750,00 Kaufen Independent Research Laura Cherdron 05.02.2018 1.650,00 Buy Canaccord Adams - 02.02.2018 1.600,00 Neutral JMP Securities - 02.02.2018 1.800,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 02.02.2018 1.650,00 Kaufen Atlantic Equities James Cordwell 02.02.2018 1.700,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 02.02.2018 1.700,00 Buy Needham & Company - 02.02.2018

XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.213,48 EUR -3,61% (24.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.191,47 EUR -4,15% (24.04.2018, 21:50)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.455,85 USD -4,09% (24.04.2018, 21:38)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (25.04.2018/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.000,00 USD oder 1.500,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. wird am 26. April die Zahlen des 1. Quartals 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, bewertet Stephen Ju von der Credit Suisse in einer Aktienanalyse vom 23. April den Titel mit "outperform". Die Analysten der Credit Suisse würden Amazon.com Inc. für mit am besten aufgestellt halten, um von der nächsten Welle von Geld zu profitieren, das vom traditionellen Handel in das Internet abwandere. Die Prime-Maßnahmen und die Verknüpfung von Whole Foods mit Prime Now seien die Speerspitzen beim Versuch die Chancen im Bekleidungs- und Lebensmittelsegment auszuschöpfen. Neben der Ausweitung der Margen würden Stephen Ju auch höhere Umsatzerwartungen an AWS zu einer Anhebung des Kursziels für die Amazon.com-Aktie von 1.750,00 auf 1.800,00 USD veranlassen.Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen von Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, der in seiner Branchenstudie vom 18. April die Amazon.com-Aktie mit dem Rating "halten" einstuft. Das Kursziel sehe er bei USD 1.500,00. In den Quartalsberichten hätten die meisten Unternehmen eine klare Trennung von stationärem Geschäft und Internethandel vermieden. Bei Amazon.com sei der Einzelhandelsumsatz im Onlinegeschäft währungsbereinigt (wb) um 17% und damit ungefähr im Gleichschritt mit der Entwicklung des US-Marktes gestiegen. Erneut hätten die anderen Segmente das Wachstum getrieben: Sowohl die Subskriptionserlöse als auch die Umsätze mit Drittanbietern seien wb um 47% gestiegen. Die sonstigen Erlöse (u.a. mit Werbung) hätten wb sogar um 60% zugenommen. Das Sektor-Rating von Rahlf laute weiterhin "positiv".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Börsenplätze Amazon.com-Aktie: