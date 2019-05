Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (24.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Keine Woche vergehe, ohne dass Amazon die Börse mit einem neuen vielversprechenden Projekt begeistere. Nun melde Bloomberg News: Der E-Commerce arbeite an einem sprachaktivierten Wearable, der eine ganz besondere Fähigkeit habe. Trotzdem müsse die Amazon-Aktie Federn lassen. Der Chart sei angeschlagen.Das sprachaktivierte Wearable solle laut Bloomberg News in der Lage, menschliche Emotionen zu erkennen. Dies solle mithilfe eines Mikrofons möglich sein. Anhand der Stimme seines Benutzers solle analysiert werden, ob es ihm gut oder schlecht gehe.Wie weit fortgeschritten das Projekt mit dem Codenamen Dylan bereits sei, sei laut Bloomberg News nicht klar. Intern werde bei Amazon von Dylan als Gesundheits- und Wellnessprodukt gesprochen.Das neue Projekt zeige einmal mehr, wo Amazon-CEO Jeff Bezos hin wolle: Amazon wolle alles über seine Kunden erfahren und die Daten dazu nutzen, das Leben der Nutzer zu bequem wie möglich zu machen. Erkennen Dylan oder Alexa, dass es dem Nutzer nicht gut gehe, werde Alexa ihm den Vorschlag machen, einen Arzt zu rufen oder Medikamente bei der Online-Apotheke PillPack zu bestellen. PillPack gehöre seit vergangenem Juni zu Amazon.Und dieser Plan klinge absolut sinnvoll und habe gute Chancen, sich durchzusetzen. Amazon werde alle Möglichkeiten nutzen, seine Kunden an sich zu binden. Dafür dürfte der Konzern auch die Sonderleistungen von Prime ausweiten. Nachdem die Aktie unter den GD50 gefallen sei, könnte es zwar kurzfristig bis zum GD200 runtergehen. Spätestens dann ergibt sich aber eine Klasse-Nachkaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link