Börsenplätze Amadeus IT-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Amadeus IT-Aktie:

54,28 EUR +1,12% (06.08.2021, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs Amadeus IT-Aktie:

54,40 EUR -0,15% (06.08.2021, 12:30)



ISIN Amadeus IT-Aktie:

ES0109067019



WKN Amadeus IT-Aktie:

A1CXN0



Ticker-Symbol Amadeus IT-Aktie:

AI3A



Kurzprofil Amadeus IT Group:



Die Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) ist ein IT-Dienstleister, der sich auf die Abwicklung von IT-Transaktionen im Tourismus spezialisiert hat. Mit seinen Lösungen bedient der Konzern Reiseanbieter (Fluggesellschaften, Billigflieger, Hotels, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Fährenbetreiber, Autovermieter und Touranbieter) und Reisebüros. Die Gesellschaft agiert dabei als weltweites Netzwerk, das Reiseanbieter, Reisebüros und Reisende über eine hoch effiziente Abwicklungsplattform miteinander verbindet und so die Distribution von Reiseangeboten ermöglicht. Mit seinem umfassenden Portfolio an IT-Lösungen automatisiert Amadeus IT zugleich sensible Geschäftsprozesse wie Reservierung, Bestandsverwaltung und Transaktionen für Reiseanbieter. (06.08.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amadeus IT-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) weiterhin mit "halten" ein.Der Konzernumsatz habe sich aufgrund wieder zunehmender Reiseaktivitäten in Q2 zunehmend verbessert. Einen konkreten Ausblick für 2021 bleibe das Management wegen der hohen, durch die Pandemie bedingten Unsicherheiten nach wie vor schuldig. Mit zunehmender Lockerung von Reiseristriktionen entwickle sich das Geschäft von Amadeus IT wieder in die richtige Richtung. Ursprünglich sei Donie jedoch von einer schnelleren Erholung ausgegangen. Diese sei durch schleppende Impfkampagnen in einigen Ländern/Regionen sowie durch das Auftreten von Virusmutationen jedoch gebremst worden. Aus diesem Grund habe der Analyst seine Planung reduziert. Trotzdem sollte sich das Geschäftsvolumen sukzessive weiter verbessern, eine "schwarze Null" für das Geschäftsjahr 2021 halte Donie weiterhin für erreichbar.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, stuft die Amadeus IT-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von EUR 65,00 auf EUR 58,00 gesenkt. (Analyse vom 06.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Amadeus IT Group": Keine vorhanden