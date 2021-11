Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Amadeus IT Group": Keine vorhanden



Die Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) ist ein IT-Dienstleister, der sich auf die Abwicklung von IT-Transaktionen im Tourismus spezialisiert hat. Mit seinen Lösungen bedient der Konzern Reiseanbieter (Fluggesellschaften, Billigflieger, Hotels, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Fährenbetreiber, Autovermieter und Touranbieter) und Reisebüros. Die Gesellschaft agiert dabei als weltweites Netzwerk, das Reiseanbieter, Reisebüros und Reisende über eine hoch effiziente Abwicklungsplattform miteinander verbindet und so die Distribution von Reiseangeboten ermöglicht. Mit seinem umfassenden Portfolio an IT-Lösungen automatisiert Amadeus IT zugleich sensible Geschäftsprozesse wie Reservierung, Bestandsverwaltung und Transaktionen für Reiseanbieter. (10.11.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amadeus IT-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A).Über alle Regionen hinweg habe sich der Volumentrend in Q3 2021 gegenüber Q2 infolge zunehmender Reisetätigkeiten weiter verbessert. Dies habe in einem Q3-Konzernumsatz von EUR 739,1 Mio. resultiert. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei dies ein Anstieg um 76,6% gewesen, allerdings habe dieser Wert erst 52,7% des Vorkrisenniveaus aus Q3 2019 entsprochen. Das EBITDA habe bei EUR 206,7 Mio. gelegen (Vj.: EUR 2,1 Mio.) und 36,5% des Vorkrisenniveaus ergeben. Das Konzernergebnis sei in Q3 mit EUR 9,0 Mio. (Vj.: EUR -159,5 Mio.; -96,9% zu Q3 2019) knapp in den positiven Bereich gedreht. Das Ergebnis je Aktie sei EUR 0,02 (Vj.: EUR -0,35) gewesen.Nach 9M habe sich ein Umsatz von EUR 1.860,2 Mio. (+9,4% zum Vj.; -56,0% zu 2019), ein EBITDA von EUR 405,7 Mio. (+106,8% zum Vj.; -76,8% zu 2019), ein Konzernergebnis von EUR -121,3 Mio. (Vj.: EUR -356,4 Mio.; 2019: EUR 886,3 Mio.) und ein Ergebnis je Aktie von EUR -0,27 (Vj.: EUR -0,80; 2019: EUR 2,06) ergeben. Der Free Cashflow sei mit EUR 83,6 Mio. (ohne Restrukturierungskosten EUR 103,5 Mio.) in Q3 in den positiven Bereich gedreht (Q2: EUR -110,0 Mio.). Die Nettoverschuldung habe zum 30.09.2021 bei EUR 3.174 Mio. (30.06.2021: EUR 3.256 Mio.) gelegen. Die verfügbare Liquidität habe sich auf EUR 2,7 Mrd. belaufen.Amadeus IT habe in Q3 2021 den ersten Quartalsgewinn seit Ausbruch der Pandemie erzielt. Auch der Free Cashflow sei wieder in positives Terrain gedreht. Trotz sich teilweise wieder zuspitzender Infektionslage dürfte sich der Aufwärtstrend dank zunehmender Lockerung von Reiserestriktionen im Zusammenhang mit steigenden Impfquoten fortsetzen. Bis allerdings das Vorkrisenniveau wieder erreicht sein werde, werde noch einige Zeit vergehen. Dann aber dürfte Amadeus auch dank erzielter Kosteneinsparungen gestärkt aus der Krise hervorgehen.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Amadeus IT-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Analysten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link