Kurzprofil Amadeus IT Group:



Die Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) ist ein IT-Dienstleister, der sich auf die Abwicklung von IT-Transaktionen im Tourismus spezialisiert hat. Mit seinen Lösungen bedient der Konzern Reiseanbieter (Fluggesellschaften, Billigflieger, Hotels, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Fährenbetreiber, Autovermieter und Touranbieter) und Reisebüros. Die Gesellschaft agiert dabei als weltweites Netzwerk, das Reiseanbieter, Reisebüros und Reisende über eine hoch effiziente Abwicklungsplattform miteinander verbindet und so die Distribution von Reiseangeboten ermöglicht. Mit seinem umfassenden Portfolio an IT-Lösungen automatisiert Amadeus IT zugleich sensible Geschäftsprozesse wie Reservierung, Bestandsverwaltung und Transaktionen für Reiseanbieter. (06.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amadeus IT-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A).Der Umsatz sei in Q2 2021 auf 624 (Vj.: 260; Analystenschätzung: 597; Marktkonsens: 645) Mio. Euro gesprungen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Folgen der Corona-Pandemie nun im vollen Umfang in den Vorjahreszahlen enthalten seien. Zudem seien die Belastungen hierdurch in Q2 2020 wesentlich höher als in Q2 2021 gewesen. Auch würden die operativen Geschäftskennzahlen immer noch rund 50%-70% unter dem Vorkrisenniveau liegen. Das EBITDA habe sich in Q2 ebenfalls deutlich auf +145,3 (Vj.: -155,4; Analystenschätzung: +119,4; Marktkonsens: +128,0) Mio. Euro verbessert, womit die Erwartungen hätten übertroffen werden können. Konzernchef Maroto rechne mit einer weiteren Erholung des Geschäfts. Die Zahl der Buchungen und Passagiere verbessere sich laut Maroto von Monat zu Monat. Aus Sicht von Jost hätten die vergangenen Wochen allerdings auch gezeigt, dass sich dieser positive Trend auch schnell wieder umkehren könne und Reiserestriktionen wieder eingeführt würden bzw. sich die Reiselust wieder reduziere. Gerade im Hinblick auf den kommenden Herbst/Winter könnte es nach Erachten des Analysten noch einmal zu erheblichen Gegenwind für Amadeus IT kommen. Jost habe seine EPS-Prognosen für 2021e und für 2022e beibehalten.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die Amadeus IT-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde bei 50 Euro belassen. (Analyse vom 06.08.2021)