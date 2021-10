Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Amadeus FiRe befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (18.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Amadeus FiRe stehe nicht im Rampenlicht. Dabei habe das Unternehmen einiges zu bieten und agiere am Puls der Zeit. Die IT-Profis würden den aktuellen Fachkräftemangel auf dem heimischen Arbeitsmarkt zu bekämpfen helfen. Operativ sei Amadeus FiRe dabei auf Kurs. Das dürften die Zahlen zum dritten Quartal am kommenden Donnerstag (21. Oktober) zeigen.Das Umfeld für Amadeus FiRe passe: Laut dem ifo Institut klage mittlerweile mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen darüber, dass es kein geeignetes Personal finde. Dieser Fachkräftemangel dürfte die heimische Wirtschaft noch eine Weile beschäftigen."Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt sollte weiterhin gut sein. Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland nimmt weiter zu. Bei den qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, bei Information und Kommunikation, Verkehr und Logistik und im Handel betrug der Anstieg zum September 2020 mehr als zwei Fünftel", so Andreas Wolf von Warburg Research. "Das ist ein guter Nährboden für die Geschäftsaktivitäten von Amadeus FiRe", so der Analyst weiter.Der Vorstand habe den Spezialisten für Personaldienstleistungen im kaufmännischen und IT-Bereich sowie Betreiber von Fort- und Weiterbildungseinrichtungen in den vergangenen Jahren mit gezielten Übernahmen entsprechend positioniert. "Die Gesellschaft sollte weiter Marktanteile gewinnen und von seiner sehr guten Marktpositionierung, der klaren Zielorientierung des Managements und der Vertriebsteams profitieren", sei Wolf überzeugt.Das sollten die Zahlen zum dritten Quartal am 21. Oktober belegen. Mit Blick auf das Gesamtjahr scheine dabei eine Überraschung in Form einer erneuten Prognoseanhebung nicht ausgeschlossen. Liefere Amadeus FiRe die erwarteten Zahlen, dann spreche bei der Aktie einiges für eine Trendfortsetzung in Richtung 200 Euro und mehr.Auch wenn die Aktie nicht im Rampenlicht steht, dient sie als perfekte Depotbeimischung, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliert daher im Real-Depot auf steigende Kurse. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link