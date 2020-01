Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie:



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (17.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurz vor Weihnachten habe Amadeus FiRe die Übernahme des Dortmunder Umschulungsspezialisten Comcave gemeldet. Der Deal sei bei den Investoren gut angekommen. Die Aktie habe nach der Meldung einen Zwischenspurt auf das Parkett gelegt. Nach dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 125 Euro habe der Kurs direkt durchgezogen.Amadeus FiRe wolle mit dem Zukauf sein Geschäft mit Fort- und Weiterbildungsangeboten ausbauen. Die meisten Kursteilnehmer bei Comcave kämen aus der IT-Branche oder aus dem Bereich Marketing & Medien. Sie würden sich in der Regel in keinem festen Arbeitsverhältnis befinden. Amadeus FiRe sollte es daher gelingen, mindestens fünf Prozent aller Teilnehmer in Festanstellungen oder Zeitarbeitsverträge zu überführen.Für Andreas Wolf von Warburg Research passe Comcave daher "strategisch perfekt" zu dem im SDAX notierten Personaldienstleister. Der Analyst habe seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 130 auf 165 Euro erhöht.Investoren würden das Weihnachtsgeschenk nutzen und hätten ihre Positionen kräftig aufgestockt. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft liege mittlerweile bei rund 750 Millionen Euro. Frische Zahlen gebe es bereits am 4. Februar. Die Umsätze dürften im abgelaufenen Jahr auf 233 Millionen Euro (Vorjahr: 205,8 Millionen Euro) gestiegen sein. Der Gewinn je Aktie werde bei 5,06 Euro gesehen (4,66 Euro). Ende 2020 könnte bei Erlösen in Höhe von 366 Millionen Euro bereits ein Gewinn je Aktie von knapp acht Euro zu Buche stehen.Nach der laufenden Konsolidierung dürfte die Aktie daher die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen und Kurs auf das Warburg-Ziel nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link