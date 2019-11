XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (22.11.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD).Abgesehen vom Push-Effekt der TravelClick-Übernahme habe das Frankfurter Unternehmen trotz des Gegenwinds durch einige Kundeninsolvenzen mit robustem Wachstum überzeugen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Margenverwässerung infolge des starken Wachstums bei Zahlungsverkehrsdienstleistungen sei hinnehmbar, da sich hieraus hohe Cross-Selling-Potenziale ergeben würden.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Amadeus FiRe-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 79 Euro. (Analyse vom 22.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Amadeus IT Group S.A.: Keine vorhanden.