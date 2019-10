XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

111,40 EUR -0,18% (28.10.2019, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

111,60 EUR -0,18% (28.10.2019, 14:39



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (28.10.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Chartanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Der Dauerrenner der Empfehlungsliste der Experten gebe sich auch im dritten Quartal 2019 keine Blöße. Während die Börse derzeit mit Gewinnwarnungen geflutet werde, verzeichne der Personaldienstleister ein anhaltend hohes Wachstum. Die Umsätze seien erneut zweistellig um 13,9% auf 173,5 Mio. Euro vorangekommen, wozu alle Geschäftsbereiche (Zeitarbeit +14,7%, Personalvermittlung +11,2%, Projektmanagement +29,1%, Fort- und Weiterbildung +6,6%) mit kräftigen Zuwächsen hätten beitragen können. Und das operative Ergebnis (EBITA) sei infolge unterproportional gestiegener Verwaltungs- und Vertriebskosten sogar noch etwas stärker um 14,9% auf 31,6 Mio. Euro geklettert.Insofern mute es inzwischen konservativ an, dass der Vorstand die - unterjährig bereits erhöhte - Prognose von 10% EBITA-Wachstum im Gesamtjahr nur bestätigt habe. Nach dem bisherigen Jahresverlauf erscheine eher ein Gewinnzuwachs um 15% und damit eine abermalige Prognoseübertreffung wahrscheinlich, was angesichts der verschärften Branchenbedingungen (Stichworte Equal-Pay-Regelung, Höchstüberlassungsdauer, Fachkräftemangel) als Zeichen hoher Robustheit gewertet werden könne. Insofern relativiere sich auch das stolze KGV um 20, zumal eine weitere Dividendenerhöhung in der Luft liege, die die Ausschüttungsrendite wieder in Richtung 5% hieven könnte.Die Amadeus FiRe-Aktie bleibt eine gute Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 130,00 Euro. (Ausgabe 42 vom 26.10.2019)Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie: