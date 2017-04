Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (20.04.2017/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von Analyst Andreas Wolf von Warburg Research:Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) und erhöht das Kursziel von 82 auf 87 Euro.Jüngste Zwischenberichte von einigen Wettbewerbern des Frankfurter Personaldienstleisters deuteten für das erste Quartal auf ein solides Geschäftsumfeld in Deutschland hin, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das neue Kursziel resultiere aus einem verschobenen Bewertungshorizont.Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Amadeus FiRe-Aktie bestätigt und das Kursziel von 82 auf 87 Euro angehoben. (Analyse vom 20.04.2017)XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:78,02 EUR -0,01% (20.04.2017, 14:21)