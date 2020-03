Die Preisindikatoren im Wohnungsbereich würden solide aussehen. Da die Regierungen versuchen würden, den Arbeitsmarkt durch umfassende Stützungspakete zu stabilisieren, bestehe die Hoffnung, dass die Preisindikatoren im Wohnungsbereiche im Zuge der Rezession nicht wesentlich nachgeben würden. Angesichts der starken Verluste an den Aktienmärkten würden die Anleger dennoch ihre Bewertungen von Immobilienvermögen überdenken.



Die Beschäftigung sei auf einem relativ hohen Niveau und die Arbeitslosigkeit sei in den letzten Jahren zurückgegangen. Die Arbeitsmarktbedingungen würden sich aufgrund des Coronavirus bald verschlechtern. Die fiskalischen Maßnahmen würden jedoch darauf abzielen, die rezessiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu dämpfen. Daher würden die Analysten mit einem etwas moderateren Anstieg der Arbeitslosenquote rechnen, als angesichts des vermutlich starken BIP-Rückgangs zu erwarten wäre.



Die Regierungen würden einen prozyklischen Bilanzabbau wie 2008/2009 zu Lasten der Kreditvergabe befürchten. Daher würden Liquiditätshilfen von EZB sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW und anderen Förderbanken eingesetzt. Wenn andere Länder Maßnahmen in ähnlichem Umfang wie Deutschland ergreifen würden, könnte der Abbau von Fremdkapital verlangsamt werden. Dies wiederum würde das Ziel, eine neue Finanzkrise zu vermeiden, unterstützen.



Die Inflationserwartungen seien aufgrund des starken Rückgangs der Ölpreise und des negativen Nachfrageschocks, der durch die zunehmende Angst und die obligatorische Schließung von Einzelhandelsgeschäften ausgelöst worden sei, rückläufig. Zwar gebe es einige angebotsschockbedingte Effekte, die die Preise in die Höhe treiben würden, aber die Analysten würden davon ausgehen, dass die deflationären Auswirkungen den Inflationsdruck überkompensieren würden.



Obgleich sich der Schuldenstand in der Eurozone stabilisiert habe, sei der Spielraum für eine deutliche Erhöhung der öffentlichen Ausgaben in den meisten Euro-Ländern mit der wichtigen Ausnahme Deutschlands begrenzt. Eine Möglichkeit zur Bewältigung dieses Problems sei die Emission von Eurobonds, die von den Staaten des Euroraums garantiert und von der EZB gekauft würden. Dies würde auch dazu beitragen, die Spread-Erhöhungen für Italien und andere Länder zu kontrollieren.



Die EZB habe zwar Maßnahmen ergriffen, doch die Märkte seien nicht überzeugt. Stattdessen würden sie auf einen umfassenden Ansatz für fiskalische Maßnahmen warten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe dazu eine klare Aussage gemacht: "Fiscal first and foremost". Sie sei nicht so weit gegangen, Hubschraubergeld anzubieten, was eine enge Zusammenarbeit mit den Finanzministerien und der Europäischen Kommission voraussetzen würde. (19.03.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte sind dabei, eine tiefe Rezession und massive Störungen in vielen Wirtschaftssektoren einzupreisen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Der Rückgang des BIP in der Eurozone könnte in diesem Jahr leicht -5% betragen. Abgesehen davon seien die Zahlen zu neuen Coronainfektionen die besten Indikatoren, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wann sich die fundamentalen Faktoren verbessern könnten. Derzeit sei in Bezug auf die Eurozone allerdings noch kein Ende in Sicht.Die meisten Frühindikatoren würden derzeit noch nicht die negativen Auswirkungen der staatlichen Eingriffe in das gesellschaftliche Leben berücksichtigen. Die Analysten würden erwarten, dass die Umfrage im Dienstleistungssektor eine noch deutlichere Verschlechterung zeigen werde als die Umfragen im Verarbeitenden Gewerbe. Auch das Verbrauchervertrauen dürfte einen Absturz zeigen.Das Verarbeitende Gewerbe leide unter den Unterbrechungen der Lieferketten in Südostasien und insbesondere in China, aber auch in Europa und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus sei dieser Sektor mit einem starken Nachfragerückgang konfrontiert, ausgelöst durch Zwangsschließungen von Geschäften.