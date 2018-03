Paris (www.aktiencheck.de) - Donald Trump hat es tatsächlich getan: Trotz internationaler und nationaler - teils aus den eigenen Reihen - Kritik hat der US-Präsident entschieden, Zölle auf die Importe von Aluminium und Stahl zu verhängen, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Während bei Stahl künftig ein Strafzoll von 25 Prozent fällig werde, würden bei Aluminiumeinfuhren in die USA künftig 10 Prozent fällig. Aufgrund der verhängten Importzölle sei die Gefahr eines globalen Handelskriegs sicherlich nicht kleiner geworden. Und: Wie ein Blick in die Vergangenheit zeige, kenne ein ausgeprägter Protektionismus leider keine Gewinner, sondern nur Verlierer.



Mit den Einfuhrzöllen wolle Trump wohl vor allem der daniederliegenden US-Aluminiumindustrie neues Leben einhauchen. Laut dem US-Aluminiumverband seien nur noch fünf US-Aluminiumschmelzen in Betreib, im Jahr 2000 seien es immerhin noch 23 gewesen. Der zuletzt ohnehin schon schwächelnde Aluminiumpreis sei nach der Ankündigung zusätzlich unter Druck geraten. Nicht vergessen werden sollte aber, dass die USA ihre Kapazitäten nicht über Nacht hochfahren könnten; vermutlich werde es Monate dauern, bis die Produktion das gewünschte Niveau aufweisen werde. Das inländische Angebot werde also wohl kaum im Nu erhöht werden können. Die USA würden daher zunächst weiter auf Importe angewiesen sein, um ihren Aluminiumhunger zu stillen. Vor diesem Hintergrund könnte die jüngste Preiskorrektur ein wenig zu heftig ausgefallen sein, zumal aufgrund der nach wie vor recht guten Konjunkturlage die Nachfrage aus der Automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie kurzfristig nicht nachgeben dürfte. (Ausgabe vom 16.03.2017) (19.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.