Börsenplätze Altria-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

34,785 EUR +1,24% (08.10.2020, 17:00)



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

34,795 EUR +0,94% (08.10.2020, 17:17)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

40,91 USD +0,94% (08.10.2020, 17:03)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (08.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Neben einer satten Dividendenrendite von über acht Prozent mache nun auch das Chartbild der Altria-Aktie Lust auf mehr. Nachdem die milliardenschweren Abschreibungen auf die schwächelnde E-Zigaretten-Tochter Juul lange Zeit belastet haben, scheinen die Probleme inzwischen im Kurs eingepreist zu sein, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Nun klettere der Titel wieder nach oben und sende neue Kaufsignale.Am 14. September habe das Papier des Tabakriesen eine mittelfristige Keilformation nach unten aufgelöst. Von dort an sei die Aktie innerhalb von zehn Tagen um 13 Prozent bis an die horizontale Unterstützungslinie bei rund 38 Dollar gefallen. An dieser Marke sei es aber zum Rebound gekommen.Das Papier sei seitdem peu à peu nach oben geklettert und stehe nun knapp unter der 100-Tage-Linie bei 40,92 Dollar. Das Kreuzen der Durchschnittslinien beim MACD-Indikator und das Verlassen des überverkauften Bereichs beim Stochastik-Indikator könnten die Altria-Aktie jetzt weiter beflügeln.Schließe die Altria-Aktie in den folgenden Tagen über der 100-Tage-Linie, sei aus charttechnischer Sicht eine starke Aufwärtsbewegung denkbar. Werde dabei die 50- und 200-Tage-Linie überwunden, die beide etwa bei 41,80 Dollar stünden, könnte das den Anstieg beschleunigen. Dann wären sogar Kurse bis rund 45 Dollar machbar.Trader steigen ein, wenn der Kurs der Altria-Aktie über der 100-Tage-Linie schließt, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Auf lange Sicht locke der Tabakriese mit einer satten Dividendenrendite. (Analyse vom 08.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link