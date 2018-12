Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (21.12.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Altria habe 12,8 Mrd. USD in den führenden E-Zigarettenhersteller JUUL Labs (Beteiligung von 35%; Marktanteil USA: 30%; geschätzter Jahresumsatz laut Bloomberg: 2 Mrd. USD) investiert (Finanzierung erfolge durch Aufnahme neuer Kredite).Der Analyst sehe die Transaktion skeptisch, weil die strategischen Vorteile (u.a. Verringerung der Abhängigkeit von konventionellen Zigaretten; verstärktes Engagement im wachstumsstarken E-Zigarettenmarkt; internationale Expansion) durch die Nachteile (sehr hohes Investment für eine Minderheitsbeteiligung; deutlicher Aufbau von Goodwill; Ratingherabstufungen: u.a. S&P: "BBB" (zuvor: "A-")) überlagert werden. Ferner habe Altria ein neues Kostensenkungsprogramm angekündigt (ab Ende 2019 jährliche Einsparungen von 500 bis 600 Mio. USD). Zudem sehe Altria für 2019 einen Anstieg des bereinigten EPS leicht unterhalb der langfristigen Zielsetzung von 7% bis 9% y/y.Der Analyst passe seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS berichtet: 3,94 (alt: 4,00) USD) und 2019 (u.a. EPS bereinigt: 4,25 (alt: 4,33) USD) mehrheitlich an. Die rückläufige Absatzentwicklung bei Zigaretten, die zunehmenden staatlichen Restriktionen in den USA sowie der deutliche Anstieg der Verschuldung sollten die Kursentwicklung des Titels weiter belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Altria-Aktie: