Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (14.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Der Siegeszug der E-Zigaretten sei nicht zu stoppen. Im Jahr 2018 würden die Konsumenten für die Produkte aller Voraussicht nach allein in den USA 3,5 Mrd. USD ausgeben. 2014 seien es nur 1,5 Mrd. gewesen. Zwei Mio. Konsumenten seien minderjährig - ein Anstieg von 75% innerhalb eines Jahres!Viel zu viel, meine FDA-Chef Scott Gottlieb. Jetzt habe er den Produzenten eine Frist gesetzt: Innerhalb von 60 Tagen sollten Unternehmen wie Juul (kontrolliere 70% des US-Marktes für E-Zigaretten), Vuse und Co sagen, wie sie die Jugendlichen würden schützen wollen.In E-Zigaretten sei nämlich Nikotin enthalten, und das könne süchtig machen. E-Zigaretten hätten zwar viel weniger Schadstoffe als herkömmliche Zigaretten, doch Kritiker würden befürchten, dass Jugendliche irgendwann auf Tabak umsteigen würden.Vor allem störe sich der FDA-Chef an den modernen Glimmstengeln, die aromatisiert sind, etwa mit Vanille oder Erdbeere. Wenn die Hersteller die Verkäufe an Jugendliche nicht reduzieren könnten, müsste die FDA Produkte mit Geschmack womöglich verbieten, heiße es.Big Tobacco habe bis jetzt noch jede Krise überstanden. Jetzt könnte sich der Boom um die E-Zigaretten dem Ende zuneigen. Das Wertpapier sei mit einem KGV von 14 und einer Dividendenrendite von 5,7% im Peer-group-Vergleich ausgesprochen attraktiv bewertet. Nach dem Vorstoß der FDA sei es (+13.300 Prozent seit 1983) über die 200-Tage-Linie ausgebrochen und habe damit ein Kaufsignal geliefert.Das Ziel des "Aktionär" lautet 65 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Altria-Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2018)