Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (30.08.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) und senkt das Kursziel von 44 USD auf 43 USD.Altria befinde sich nach eigenen Angaben mit Philip Morris International (PMI) in Gesprächen über eine Fusion, nachdem sich beide Unternehmen in 2008 getrennt hätten. Nach Unternehmensangaben könnten die Gespräche aber noch scheitern. Aus Sicht von Lusebrink komme diese Ankündigung nicht überraschend. Seines Erachtens gehe Altria in die Verhandlungen aber aus einer schwachen Position heraus (hohe Verschuldung; Verschuldungsquote zum 30.06.2019: 2,6; hoher Investitionsbedarf (insbesondere für die Einführung des Tabak-Heizgeräts IQOS in den US-Markt)). Zudem sehe sich die Altria-Beteiligung (35%-Anteil), der E-Zigarettenhersteller JUUL Labs, mit einer Untersuchung seiner Marketingaktivitäten (u.a. direkte Ansprache von Minderjährigen) konfrontiert. Darüber hinaus untersuche die US-Seuchenbehörde CDC knapp 100 Fälle einer Lungenkrankheit nach dem Konsum von E-Zigaretten.Durch eine Fusion mit PMI würde der mit Abstand größte Zigarettenhersteller (kumuliert; Marktkapitalisierung: rund 200 Mrd. USD; Umsatz 2018: ca. 50 Mrd. USD) entstehen. Für Altria biete die Fusion nach Meinung des Analysten zwar auch Vorteile (u.a. schnellere Markteinführung von IQOS in den USA; bessere Vermarktungschancen für E-Zigaretten von JUUL Labs). Insgesamt sehe er für eine Fusion aber keine strategische Notwendigkeit und erachte sie mit Blick auf das regulatorische Umfeld und die Marktschwäche bei konventionellen Zigaretten nur in begrenztem Umfang für sinnvoll.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Altria-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 30.08.2019)Börsenplätze Altria-Aktie: